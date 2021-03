TMW RADIO - Della Rocca: "Pioli mi ha lasciato veramente tanto come conoscenze calcistiche"

Luigi Della Rocca, ex attaccante e oggi allenatore del Sasso Marconi, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Ho avuto Pioli quando ero negli Allievi, anno fondamentale per i ragazzi, e mi ha lasciato veramente tanto come conoscenze calcistiche. Poi anche Guidolin è stato un allenatore davvero bravo, e non ultimo anche Maran. Tutti tecnici importanti per me".