TMW RADIO - Di Gennaro: "Derby Milan-Inter? Sarà una partita decisiva"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, ha parlato nel corso della trasmissione Stadio Aperto anche del derby di domenica fra Milan e Inter. Di Gennaro ha detto: "Per me è una partita decisiva, uno snodo fondamentale. Se vince l'Inter acquista ancora più consapevolezza e autostima, e così facendo per la Juventus ci sarebbe l'obbligo di non sbagliare più nulla. Se vince il Milan, allora sì che potrebbero credere davvero a giocarsi lo Scudetto fino in fondo. Rispetto all'andata è una partita totalmente diversa".