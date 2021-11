TMW Radio, Di Gennaro: "Fiorentina in emergenza in difesa, col Milan ovviamente rischia"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e opinionista Rai, è intervenuto a TMW Radio nel corso di Stadio Aperto, commentando l'emergenza in difesa per la Fiorentina, che sabato sera ospiterà il Milan al Franchi: "Manca mezza difesa... Fin qui Italiano ha ribaltato la Fiorentina per ciò che vuole e per come sta sul pezzo. Come squadra possono essere una sorpresa ma col Milan, messi così, ovviamente rischiano. Magari il fattore campo e l'ambiente possono aiutare, il Milan però quest'anno ha più continuità dello scorso anno".