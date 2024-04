TMW Radio - Di Gennaro: Il lavoro di Pioli, comunque, va riconosciuto in questi anni"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

Inter festeggerà lo scudetto nel derby?

"Se lo fa col Milan è qualcosa di diverso. Se vinci il campionato col derby è qualcosa di diverso. Certo è che il Milan ha prima la coppa e in queste partite non è scritto nulla. Per me per il Milan è più importante giovedì che il derby. L'Inter sta già pensando al futuro e al mercato, oltre a quanto c'è da risolvere in società".

E' la settimana decisiva per Pioli?

"Dopo la sconfitta con la Roma ora si gioca il primo obiettivo stagionale giovedì. Prima della Roma erano però i più in forma, avevano ottenuto risultati e gioco. Credo che il lavoro di Pioli comunque vada riconosciuto in questi anni. Ha vinto lo Scudetto, ha riportato il Milan in Europa, ha rivalutato l'organico, poi i cicli finiscono. Per me giovedì è la partita dell'anno".