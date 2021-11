TMW Radio - Di Gennaro: "Impresa del Milan a Madrid"

Antonio Di Gennaro è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando dell'attualità calcistica, a cominciare dal rinnovo di Stefano Pioli: "Ha fatto un grande lavoro, ottimale nella valorizzazione, nei risultati, sta mettendo le basi perché questa squadra possa ambire ai massimi risultati. Ha fatto un'impresa a Madrid, con il gol di Messias la cui storia dovrebbe far capire che con la costanza, la voglia, si può arrivare ovunque. Pioli è un signore, un allenatore serio, pragmatico, che ha dato un'impronta di gioco che valorizzasse ampiamente i giocatori a disposizione. La società lavora in simbiosi con lui, con una serenità nel gestire e nel programmare. Quest'anno ha la possibilità di giocarsi lo scudetto e c'è ancora speranza per andare agli ottavi di Champions League".