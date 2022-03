TMW Radio - Di Gennaro: "Kessie come Donnarumma. Ok lo stipendio, ma giocherà?"

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, ha parlato in diretta durante Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue dichiarazioni sulle possibilità di Kessie di giocare nel Barcellona: "A livello di stipendio ha fatto una scelta da rispettare ma a livello tecnico-tattico potrebbe avere dei problemi, Xavi vuole un calcio fatto di palleggio e tecnica. Non sarà facile per lui giocare, davanti ha un talento incredibile come Pedro e il professore Busquets. Anche lui, come Donnarumma, dovrà conquistarsi il posto".