TMW RADIO - Di Gennaro: "Morata non basta, credo ci sia ambizione nel Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato ospite l'ex calciatore e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro. Queste le sue considerazioni sulla stretta attualità rossonera:

Di Gennaro su Morata: "Credo non basti. Con la perdita di Giroud serve gente di questo livello. Credo che ci sia grande ambizione, come hanno detto il tecnico e Ibra. A me Morata piace molto, conosce il nostro campionato, è molto migliorato come leadership. E' un acquisto con cifre ragionevoli ma serve altro al Milan lì davanti oltre a lui. Morata conosce il nostro calcio, lavora per la squadra ma in una Spagna che gioca divinamente".