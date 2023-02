TMW RADIO - Di Gennaro sul Milan: "E' una squadra spenta che non reagisce"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:"Problema del Milan il mercato non valutabile. Di Gennaro:" Il Milan l'anno scorso oltre le sue possibilità." Brambati:" Spaccatura tra Leao e la società. Orlando:" Nel Milan tanta confusione, rischia la zona Champions." - Maracanà con Marco piccari e Stefano Impallomeni

A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Milan, quali i motivi della crisi?

"Lo scorso anno andava oltre le proprie possibilità. Ha creato qualcosa di bello dal punto di vista del gioco, ora non lo fa più. I dati sono incofutabili. E' una squadra che non c'è più dal punto di vista fisico, tecnico, tattico. Il tecnico ha certato nuove soluzioni, ha provato il 3-5-2 che non può fare. Pioli dovrà trovare altro. Poi fratture interne per dei contratti possono incidere sul gruppo. Non è facile, se non recuperano lo spirito, rischiano davvero tanto. Rischia Pioli ma anche i giocatori. De Ketelaere, Adli, sono tutti punti interrogativi. L'infortunio di Maignan ha inciso, ma non è l'unico fattore, sono diverse le cause del crollo. Servirà un lavoro psicologico di Pioli. Il rientro di Ibrahimovic potrà incidere, vedremo quanto. Un calo così comunque non è comprensibile. Dopo il 2-2 con la Roma è successo qualcosa che non sappiamo. E' l'atteggiamento che non va".

Pioli ha perso lo spogliatoio?

"E' una squadra spenta che non reagisce. Di solito ai momenti difficili reagisci in qualche modo. E' una situazione non facile, come a Liverpool Klopp. Mi auguro che non rischi Pioli e spero possa recuperare. Lui sa ricompattare la squadra, è un suo punto di forza, ma ci sono tante concause che incidono. E' una squadra slegata, che può perdere contro chiunque. Ed è questo quello che spaventa".