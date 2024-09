TMW RADIO - Di Gennaro verso Milan-Liverpool: "Leao deve fare la differenza in queste gare"

A parlare di Champions a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Una fotografia del momento del Bologna?

"Deve trovare delle soluzioni, alla Fiorentina ha fatto un ottimo lavoro, al Bologna ha perso Calafiori e Zirkzee, ma deve rientrare Ferguson e queste sono attenuanti, che non devono essere alibi. Perchè qualche responsabilità dei pochi punti c'è. Sarà difficile che possa essere competitiva in campionato e coppa. Deve guardare di più l'aspetto difensivo".

Champions, si riparte. Cambia la musica per Milan e Juventus con la coppa?

"Koopmeiners e Douglas Luiz 110 milioni, in queste partite devono fare la differenza, così come Leao, che deve avere qualcosa in più per incidere. Se viene fuori stasera ha fatto il suo, da Leao. I giocatori forti devono emergere in queste partite, devono trascinare gli altri. Il Milan deve migliorare anche a metà campo".

Milan-Liverpool, sfida Theo e Leao contro Alexander-Arnold e Salah:

"Serve una partita di grande livello. Se gli lasci spazio al Liverpool devi capire poi come difenderti e come pressarli. La crescita deve esserci da parte di tutti, soprattutto come ritmo. Certe partite ti possono anche svoltare la stagione. Ripeto, sono queste le partite in cui incidere se si è dei campioni".