TMW RADIO - Di Marzio: “ Mi meraviglio di come Ibrahimovic a 40 anni possa correre ancora così”

A commentare l'ultima giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio. Alla domanda "Questo Milan dove può arrivare?", Di Marzio ha risposto così: "Si può inserire in zona Champions, al di là di una difesa ancora da coprire. Ibrahimovic sta facendo la differenza. Mi meraviglio di come uno a 40 anni possa correre ancora così, in maniera intelligente. Lo vedo fisicamente come un ventenne. Certo è che non è stato marcato al meglio. I difensori non sono più abituati a marcare i giocatori nelle loro zone ed è un problema grave che c'è in Italia. Per il resto ho visto bene anche Calabria".