TMW Radio - Ds Ascoli: "Sono assolutamente favorevole alle U23. I giovani abbreviano il percorso di crescita"

Difficilmente avremmo visto Pedro Mendes in Serie C, ed ecco che nella giornata di ieri è arrivata la nota ufficiale: l'Ascoli ha ceduto al Modena, in Serie B, il talentuoso attaccante, scoperto e portato in Italia dall'ex Direttore Sportivo bianconero Marco Valentini. Che è intervenuto nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, trasmissione di TMW Radio dedicata al mondo della Serie C, proprio per parlare di questa pesante perdita per i marchigiani: "Quando l'ho portato ad Ascoli eravamo in Serie B, ma credo il ragazzo abbia delle prospettive di crescita anche in categoria superiore. In Italia è arrivato da giovane perché faceva minutaggio, ma ho visto in lui serie prospettive da Serie A, visti gli ampi margini di miglioramento che ha. Ha anche voglia di migliorarsi, è propositivo, non salta mai un allenamento, e credo che tutto questo, unito alla sua tecnica, lo porterà lontano".

Sulla crescita dei giovani, possono essere un'opportunità le formazioni Under23?

"Io sono assolutamente favorevole alle U23, i giovani così si misurano in un contesto già più complicato sia dal punto di vista psicologico che emotivo, fisico e tattico. In Inghilterra a esempio il campionato U23 è molto tosto, ma testimonia che il giovane, prima esce dal settore giovanile per misurarsi con realtà più toste, prima abbrevia il suo percorso di crescita".

Crede che altre formazioni possano seguire l'esempio di Juventus, Atalanta e Milan?

"Juve e Atalanta sono società all'avanguardia, sono state le prime, il Milan sta andando a ruota e prevedo che qualcun altro lo farà, però bisogna orgamozzare bene il tutto, servono strutture e dirigenze. Vanno fatte ma vanno fatte bene, serve strutturarsi per fare tutto nel miglior modo possibile. A ogni modo, nel giro del prossimo triennio, 2-3 nuove formazioni B credo che ci saranno".