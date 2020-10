TMW RADIO - Ds Empoli Ladies: "Domani col Milan per giocarcela. Non dobbiamo stravolgerci"

Marco Landi, ds dell'Empoli Ladies, è intervenuto in diretta a Tutto Calcio Femminile, trasmissione di TMW Radio, in vista della sfida contro il Milan di questo fine settimana: "Se vi dicessi che mi immaginavo tutto ciò sarei un grande bugiardo. Sono estremamente felice del momento, di come vanno le cose, ma anche sognando in grande era difficile pensare a un momento idilliaco come quello che stiamo attraversando. Si lavora bene e il presidente ci è vicino, ma pensare che bastino queste cose per esprimersi a questi livelli... Abbiamo avuto un pizzico di fortuna e trovato una bella quadra. Il resto è venuto da sé. Cosa temo del Milan? Non li scopro io, è una squadra costruita per un certo tipo di campionato, ed è giusto sia così. Noi dovremo sempre giocarcela come fatto con la Roma, portando la nostra mentalità indipendentemente da quello che potrà essere il risultato, non dobbiamo stravolgerci".