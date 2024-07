TMW Radio - Ds Sestri: "Fare uno step in Serie C è per i ragazzi è fondamentale"

Nel corso della diretta odierna di A Tutta C, trasmissione targata TMW Radio e dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo del Sestri Levante Carlo Musa, che ha per prima cosa tracciato una generale panoramica sul mercato, a ora un po' bloccato: "Tranne le big che hanno buone disponibilità e forte interesse a voler completare la squadra prima dell'inizio del campionato, le altre sono tutte un po' in attesa. È questo un effetto domino dalla Serie A a scendere giù, tanti ragazzi sono ancora in ritiro con la formazioni di A e B in attesa che arrivino prima li i rinforzi, e in più c'è anche il tema di sempre minori disponibilità economiche. Chi cede chiede determinate cifre, chi acquista gioca magari a ribasso... credo che tante operazioni si vedranno sul finale, le leggi del mercato portano a queste".

A proposito di giovani, ancora un'Under 23 nel vostro girone, stavolta il Milan. Che idea si è fatto di questo progetto?

"Dopo aver affrontato la Juve nella scorsa stagione, c'è adesso molta curiosità attorno al Milan Futuro: è all'esordio in categoria, e tra l'altro hanno tre nostri ex giocatori, Gala, Omoregbe e Sandri. È comunque un progetto affascinante per i ragazzi quello delle Seconde Squadre, perché fare uno step in Serie C è per i ragazzi è fondamentale, capiscono il calcio dei grandi, hanno la pressione del risultato, si confrontano con persone più esperte e di età diversa con cui condividono uno spogliatoio, è un percorso giusto. Ma cercherei di inserire delle regole, che siano volte alla crescita dei ragazzi italiani: so che non è facile, ci si va a scontrare con leggi statali e Comunità Europea, ma credo sia importante per la nostra nazione puntare sui nostri giovani talenti".