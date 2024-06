TMW Radio - Ds Vicenza: "Noi facciamo il nostro campionato, da quello che so verrà fatto il sorteggio per la distribuzione delle U23 nei gironi"

Luca Matteassi, direttore sportivo del Vicenza, ha parlato ai microfoni di TmwRadio, durante la trasmissione 'A Tutta C'. Queste le sue parole sulla pianificazione della prossima stagione del club veneto:

Tema seconde squadre: chi vorreste affrontare fra Atalanta, Juventus e Milan?

“Noi facciamo il nostro campionato, da quello che so verrà fatto il sorteggio per la distribuzione delle U23 nei gironi, ma non cambia nulla. In ogni caso ci sono pro e contro per le seconde squadre, ma mi interessa poco, c’è un regolamento. Il pro è far crescere i giocatori in casa propria, i contro sono legasti al fatto che ci sono piazze importanti di Serie D che potrebbero fare la Lega Pro al posto loro. Le Under 23 però ci sono e le accettiamo”.

Molti ospiti suoi colleghi hanno evidenziato come, a differenza delle altre squadre, le Under 23 non hanno la lista dei venticinque giocatori, ma abbiano a disposizione l'intero settore giovanile della 'casa madre' a cui attingere. Quanto è determinante in un campionato questo aspetto?

“Incide tanto, molti giocatori delle Under 23 faranno categorie superiori in superiori. Non è giusto avere una rosa così ampia, ma ribadisco che non faccio io le regole. Dobbiamo prenderne atto e basta, non cerco polemiche”.