TMW RADIO - Durante: "Paquetá deve giocare a ridosso della punta"

Il noto agente di mercato Sabatino Durante a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della sessione attuale e dei principali movimenti in Serie A.

Paquetà vicino all'addio al Milan?

"Dopo quello che non è riuscito a fare, soprattutto non per colpa sua, visto che li si compra ma non si sa dove farli giocare, vedi Gerson alla Roma...ha vestito la maglia numero 10 del Brasile, deve giocare a ridosso di una prima punta, facendo il trequartista anomalo. E invece lo si fa giocar largo o la mezzala. Diventa difficile dopo un anno e mezzo rilanciarlo, dopo che ha fallito. Ora si deve accettare di darlo via in prestito e a una cifra differente. Si comprano giocatori di cui non si conoscono le caratteristiche e il loro ruolo".