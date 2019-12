TMW RADIO - G. Fontana: "Ibra serve più al Milan che al Napoli. "

Gaetano Fontana, ex centrocampista che ha militato anche nel Napoli, ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio su Zlatan Ibrahimovic, contesto proprio tra gli azzurri e il Milan: "Il problema per il Napoli non sarebbe prenderlo ma capire poi che mercato avranno Milik e Llorente. Non potresti permetterteli tutti. Devi vedere che tipo di mercato hanno loro. Farebbe comunque più comodo al Milan, che sta faticando di più. Il Napoli ha più alternative, c'è pure Mertens che può giocare prima punta. Milan? Se avessi Ibra, per caratteristiche, sarebbe difficile mettergli accanto Piatek".