TMW RADIO - G.Galliani: "E' tornato lo spirito del vecchio Milan"

A parlare della sfida Scudetto a distanza Inter-Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Gianluca Galliani, figlio del grande ex dirigente rossonero Adriano. Ecco le sue parole:

Come sta vivendo questa attesa per la prossima giornata?

"Lo sto aspettando come tutti i milanisti, tensione e ansia. Queste sensazioni ci sono da un mese perchè è un mese che il Milan lotta punto su punto e resta primo in classifica. E’ una squadra forte e penso che davvero non ci sia mai stata una lotta così tra le due milanesi. Sicuramente questo è il campionato più combattuto degli ultimi quindici anni".