TMW Radio - G. Rossi: "C'è preoccupazione in casa Milan. Ci si aspettava qualcosa di diverso da Ibrahimovic oggi"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Gian Luca Rossi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulle dichiarazioni rilasciate oggi in conferenza stampa da Zlatan Ibrahimovic, che a detta sua avrebbero e non poco preoccupato, più che scosso, l'ambiente rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"C'è preoccupazione in casa Milan. Ci si aspettava qualcosa di diverso da Ibrahimovic oggi".

Il collega ha sviluppato il proprio pensiero dicendo che: "Tanti rossoneri non hanno apprezzato quanto è uscito fuori, c'è addirittura chi vorrebbe disertare lo stadio. A Milano aver visto Conte a Napoli e Thiago Motta alla Juventus non è che sia piaciuto ai tifosi rossoneri. Lui deve dire che Fonseca è il migliore del mondo, ma dire che Conte o Motta non sono stati presi perché non rispondono a certi parametri quando sono stati cercati...E comunque le parole di Ibra mettono paura ai tifosi, il rischio che salti Zirkzee c'è, visto che ha detto che non fanno beneficienza".