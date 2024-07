TMW Radio - Galli vota Morata: "Preferisco lo spagnolo a Lukaku, ma servono due attaccanti"

A parlare in diretta a TMW Radio, durante Maracanà è stato l'ex calciatore e dirigente Filippo Galli. L'ex difensore centrale milanista ha voluto parlare del mercato rossonero in questa sessione estiva, da Morata a Lukaku, ecco le sue parole:

"Il nuovo numero 9? Preferirei Morata a Lukaku. Era meglio uno dei due insieme a Zirkzee. Vediamo, perché i nomi che girano sono tanti. Spero che davvero venga data la possibilità a Fonseca di lavorare bene, dandogli una squadra all'altezza. Per me servono due centravanti, non solo uno".