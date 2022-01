TMW Radio - Giannichedda: "Capisco la rabbia del Milan, errore di Serra gravissimo"

A parlare del turno di Serie A al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda: "Capisco la rabbia del Milan, dico anche che quello di Serra è un errore gravissimo anche per le squadre che stanno lottando per la salvezza. Questo risultato del Milan cambia poi la zona Champions. L'Inter è troppo più forte e l'Atalanta nonostante le assenze gioca in modo fantastico e infatti l'Inter non è riuscita a vincere. La Juve invece è tornata, si è già inserita in corsa".