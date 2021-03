TMW RADIO - Giordano: "Milan tartassato dagli infortuni, ma per me non rischia il quarto posto"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto per commentare i temi del campionato. Ecco le sue parole su Hellas Verona-Milan: "Il Verona è difficile da affrontare ora. Per me il Milan non rischia il quarto posto. E' stato tartassato dagli infortuni. Se gli togli elementi importanti e mancano le alternative, fatichi, è normale. Giocare contro Verona e Udinese ora è difficile, giocano un calcio muscolare e visto che sono in una posizione tranquilla lottano senza pensieri".