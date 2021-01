TMW Radio - Giordano su Milan-Atalanta: “È una partita importante per entrambe"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Bruno Giordano ha parlato della gara tra Atalanta e Milan. Queste le sue parole: "E' una partita importante per entrambe, è uno scontro diretto che può dire molto. Una vittoria del Milan vorrebbe dire che c'è in tutto e per tutto, la vittoria dell'Atalanta vorrebbe dire che vuole entrare nelle prime quattro e non solo. Sarà un risultato importante ma non definitivo. Ci si aspettava di più dai bergamaschi ma è comunque una squadra in salute".