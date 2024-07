TMW Radio - Ielpo: "Ad oggi Morata è il miglior acquisto del mercato italiano, era giusto prenderlo"

A parlare dei temi del giorno e soprattutto di quelli intorno al mondo Milan, a TMW Radio durante Calciomercato e Ritiri è l'ex portiere rossonero Mario Ielpo. Queste le sue considerazioni sull'attualità rossonera:

Cosa ne pensa di Morata?

"Ad oggi è il miglior acquisto del mercato italiano. Lo vedo benissimo, non vedo controindicazioni nel prenderlo. E' un ottimo giocatore, esperto, completo, non è un vero bomber ma ha grande personalità. Forse non risponde al profilo che cerca questa società, ma era giusto prenderlo".

Cosa ne pensa del figlio di Nava, giovane portiere rossonero?

"L'ho visto crescere, gli auguro il massimo. Mi dicono che è ancora da valutare ma spero faccia benissimo. Ha un fisico impressionante, spero possa crescere davvero bene".