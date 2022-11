TMW Radio - Impallomeni: "C'erano due rigori per il Milan e anche quello del Napoli"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore e attuale giornalista, ha parlato sulle frequenze di TMW Radio e ha espresso il suo giudizio sui casi di moviola emersi nella giornata di ieri nelle partite di Napoli e Milan. Questo il suo pensiero: "Sono sempre situazioni al limite. Per me c'erano due rigori per il Milan ma era rigore anche quello del Napoli".