A parlare delle italiane in Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Queste le sue parole sul Milan che ha perso 2-0 contro il Chelsea: "Non era rigore, ha sbagliato l'arbitro. E' ingiudicabile. A memoria è il quarto errore clamoroso in Europa contro il Milan".