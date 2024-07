TMW Radio - Impallomeni: "Fonseca ambizioso, ma deve graffiare di più"

Domani mattina, verso le 11.30, il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca atterrerà a Milano Malpensa e sarà pronto per cominciare sul campo la sua avventura sulla panchina del Milan, la seconda nel campionato italiano dopo i due anni passati alla Roma. Il primo giorno di scuola milanista sarà lunedì 8 luglio in occasione del raduno di inizio stagione a Milanello. Di Fonseca e del suo arrivo ne ha parlato Stefano Impallomeni, come sempre ospite di TMW Radio.

Domani arriva Fonseca al Milan. Cosa si aspetta da lui?

"L'ho conosciuto, è un allenatore molto bravo, ambizioso, ma non per questo farebbe di tutto pur di vincere. Ha bisogno di acclimatarsi, di sposare la storia del club. Deve graffiare di più però".