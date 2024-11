TMW RADIO - Impallomeni: "Fonseca si sta incaponendo su Leao"

vedi letture

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno, tra cui l'impegno di questa sera del Milan in Champions League sul campo del Real Madrid. Ecco le sue parole:

Milan, oggi la sfida con il Real Madrid. Morata e Leao per tentare l'impresa:

"Alla fine gioca Leao. Bene che giochi contro un Real che deve ancora trovare gli equilibri. Fonseca a Leao lo vede intermittente, slegato con il resto della squadra. Per me si sta incaponendo, il talento va rispettato sempre, anche quando è intermittente. Non puoi ignorare anche un talento come lui, hai l'obbligo morale di recuperare un talento come lui".