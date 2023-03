TMW Radio - Impallomeni: "I rinnovi tardivi in estate di Maldini e Massara possono essere un sintomo di qualcosa che potrebbe accadere"

Quale il futuro di Inzaghi e Pioli? Dipende dalla qualificazione Champions o dall'andamento della Champions attuale?

"Per Inzaghi è una situazione già compromessa. In casa Milan dovremo capire come si potrà muovere la società. Il connubio Pioli-Maldini è molto forte, ma dobbiamo capire cosa ne pensa la nuova proprietà. Se non si andrà in Champions forse qualcosa può accadere, i rinnovi tardivi in estate di Maldini e Massara possono essere un sintomo di qualcosa che potrebbe accadere".