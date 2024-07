TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan ancora deve definire dei ruoli chiave"

A Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Che mercato sta venendo fuori?

"C'è chi si è mosso in anticipo, in attesa di vedere come andrà a finire. La Lazio si è mossa bene, ma chi mi ha colpito di più è la Juve, per come si è mossa e si vuole rilanciare. La Juve ha centrato il successore di Allegri, è presto per dirlo ma si è calato nella realtà con molta praticità. Per il resto non è ancora finita. l'Inter deve fare poco o altro perché è ancora avanti, il Milan ancora deve definire dei ruoli chiave, la Roma sembra quella più in ritardo".

Quale la squadra più in ritardo sul mercato? La Roma?

"Il tempo c'è per recuperare ma una squadra importante deve avere la rosa almeno al 70% piena e la Roma non ce l'ha almeno al 60%. C'è tanta gente che sta rumoreggiando proprio per questo, è un po' in ritardo però sarei per l'attesa. Ci sono ruoli scoperti come il terzino destro, il centravanti, un difensore centrale veloce. De Rossi vuole una squadra che pressa alta e riparte. Manca ancora parecchio. Soulé? Mi sembra che stia diventando una comunità di piedi sinistri. Mi sembra troppo. Ci sono troppi mancini simili, che rientrano col sinistro e vanno in mezzo al campo. De Rossi ha provato Dybala falso nueve, potrebbe essere una soluzione in attesa di capire che ne sarà del centravanti. Bisogna che la Roma definisca i ruoli chiave, ma non può essere troppo in ritardo. Le altre? La Fiorentina ha fatto un ottimo colpo con Kean e vedremo Colpani. Palladino è una garanzia, mi è piaciuta l'ultima uscita in amichevole. Ho visto dei giocatori molto bene. In attesa di un colpo in mezzo al campo, magari Locatelli".