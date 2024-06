TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan è arrivato secondo e la rosa va sì puntellata, ma si è già fatto rispettare"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Zirkzee-Milan, ci siamo:

"L'operazione mi sembra a buon punto. Il Milan può beneficiare del suo talento e la capacità di raccordare il gioco offensivo della squadra. Il Milan è comunque arrivato secondo e la rosa va sì puntellata ma ricordiamoci che si è fatta rispettare in Serie A".

Roma, De Rossi rimane a Trigoria per programmare il futuro:

"Deve ripartire da questa voglia e passione che rappresenta De Rossi. Lui riparte con più entusiasmo perché è romanista, ma è professionista e lo avrebbe fatto ovunque. De Rossi mi piace come ha approcciato e la sua voglia di conoscere, imparare, mettersi in gioco. Per il resto sono in difficoltà, perché si capisce poco del mondo Roma".

Chiesa, il nome circola da settimane. E' il profilo giusto per la Roma?

"Sarebbe il profilo idoneo per tante squadre. Per lui c'è anche il pressing del Napoli, bisogna vedere cosa conviene a lui, quanto guadagna, le prospettive, insomma tante cose. Se la Roma ha 40-50 mln per la campagna acquisti, allora non credo che sia l'obiettivo. Se quello è il diktat, non puoi prendere solo lui, perché ti servono altri innesti. Fai un mercato diverso, intelligente, creativo. Credo che sia una Roma che vada verso una linea verde europea. Pensavo potesse essere un obiettivo, ma con quelle cifre no. Dovresti vendere dei pezzi pesanti".