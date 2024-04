TMW Radio - Impallomeni: "La pervicacia di Pioli di voler dare ancora qualcosa al Milan non la capisco"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Inter, vittoria storica:

"E' un titolo simbolico, arrivato per di più nel derby. Smacco per il Milan, che conclude una stagione che poteva essere diversa. Ci vuole però equilibrio nell'analizzare tutto. Vince una squadra alla fine".

Pioli terminerà la stagione o andrà subito via?

"Pioli deve concludere, poi si vedrà. la pervicacia di Pioli di voler dare ancora qualcosa al Milan però non la capisco. E' come se sperasse ancora di rimanere. I tifosi non lo vogliono più, ha fatto un grande lavoro e merita il riscatto in altre piazze. Vuole rimanere a dispetto dei santi e non lo merita".