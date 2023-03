TMW RADIO - Impallomeni: "Leao? Il contratto sta incidendo"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:" Nel Milan non vedo idee. Milinkovic sta deludendo." Braglia:" La rosa del Milan quest'anno non è migliorata. Leao da cedere." DI Napoli: Sousa ha dato idee e coraggio alla Salernitana. Leao assente, Vlahovic la delusione." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato di diversi temi d'attualità a TMW Radio, durante Maracanà.

Chi la sta deludendo di più tra i big in Serie A?

"Milinkovic-Savic, ma anche Leao. O il contratto o la situazione del Milan stanno incidendo. Il Milan non sta rendendo più e davanti fa fatica. Ora a Udine mancherà Giroud e saranno problemi. Il Milan ha perso tanto lì e se non segni non fai punti. Abraham? Si danna l'anima ma per come ha strutturato la squadra Mourinho deve trovare un'associazione con Dybala".