TMW RADIO - Impallomeni: "Lecce pericoloso? Ha ragione Fonseca, serve la risposta della squadra"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Genoa-Juve, sfida a porte chiuse:

"Viene penalizzata la gente perbene, che è la maggioranza, ma devi anche prendere una decisione drastica, importante, per non far passare sottotraccia certi atteggiamenti. Decisione giusta".

Juve, ha parlato Motta dando anche la formazione:

"Rientra nelle logiche di amministrare le energie, visti i tanti impegni. Ne cambia 4 rispetto al Napoli, quindi ci sta. La notizia importante è che Danilo rientra e da capitano, un segnale anche per lo spogliatoio. Il tentativo di Motta è di alzare il livello e la qualità della fase offensiva ma il lavoro che sta facendo è enorme, perché dietro sono messi bene ma ora manca il gol".

Motta che sorprende con un altro giovane dal 1':

"E' il suo modo di fare. Vedremo, magari il richiamo ai giovani gli da una forza diversa, ma lui deve essere efficace e andare sui grandi nomi per ottenere risultati. Il richiamo ai giovani è un aspetto mentale di Motta. Vuoi stupire e lo fai quando hai poco materiale, quando ne hai tanto devi essere più pragmatico possibile. Eppure lui preferisce l'altra via, usando i ragazzi".

Milan, Fonseca dice che con Lecce è una partita pericolosa:

"E' vero, perché le motivazioni nel derby le trovi, ora serve la risposta della squadra. Mi piace Fonseca, perché ha parlato di Scudetto e così si fa. Da Motta non le ho sentite ancora queste parole. Locatelli e Vlahovic ne hanno parlato, perché lui non lo fa?".

Roma, pari in Europa con Bilbao:

"Buona partita dal punto di vista tecnico della Roma, poi nel secondo tempo si è abbassata. Qualche cambio non ha migliorato la situazione, ha avuto un po' di stallo ed è mancata la corsa lunga. Ha giocatori bravi nello stretto ma poco per ribaltare l'azione. Il Bilbao è squadra esperta, che non ha fatto una bella partita. Però la Roma ha tenuto bene. Peccato, se Soulé avesse fatto il 2-0...bisogna lavorare su certe palle in fase difensiva, ma parliamo di dettagli. La Roma ha fatto una grande partita, ma quanto tempo gli servirà per essere costante e continua? Nel primo tempo mi è piaciuta solidità e compattezza. E Dovbyk eccezionale, a cui chiedo scusa perché l'ho massacrato agli Europei. Se viene assistito è un giocatore importante".

Che ne pensa di Soulé?

"E' un talento grezzo che va migliorato, ma non fa più niente. Oggi ha paura di fare l'uno contro uno, forse perché ha capito che è in un grande club. Lo hanno imbambolato certe parole e non dovrebbe essere così".