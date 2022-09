TMW RADIO - Impallomeni: "ll Milan incontra una sorprendente Dinamo, che ha talento"

MilanNews.it

Per parlare delle italiane in Champions, a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista. Ecco le sue parole:

Champions, chi rischia di più tra le italiane?

"Io credo che Inter e Juventus debbano vincere entrambe. La Juve avrà la rabbia per la partita della Salernitana, contro un Benfica che è tosto. L'Inter sulla carta ha un avversario abbordabile. Il Napoli viene dalla vittoria col Liverpool ma non deve sottovalutare il Rangers. Il Milan incontra una sorprendente Dinamo, che ha talento".