TMW RADIO - Impallomeni: "Milan dimostra di essere forte, ieri con la Dinamo 4 gol senza storia"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato delle italiane nelle coppe a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan nota positiva della serata Champions. Come valuta Deketelaere?

"Sta pagando l'ambientamento, è un altro tipo di calcio rispetto al Bruges. Bisogna costruirlo sotto l'aspetto della personalità, vestire la maglia del Milan è diverso. Ha un grande talento, ci vorrà del tempo. Io sono positivo perché il Milan sta dimostrando di essere molto forte. Ieri con la Dinamo 4 gol senza storia e tante occasioni mancate. Senza alcuni titolari non disperde la sua velocità e lo spirito di gruppo. Ieri una bella pagina per Gabbia, funziona tutto anche quando gli infortuni farebbero pensare il contrario".