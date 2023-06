TMW RADIO - Impallomeni: "Non sarà facile per Cardinale dopo l'addio di Maldini"

MilanNews.it

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha parlato così dell'addio di Paolo Maldini: "L'addio di Maldini fa notizia. Lui e altri hanno plasmato questo gruppo che ha vinto lo Scudetto ed è tornato in Champions. Non sarà facile per Cardinale dopo questa decisione, ma i tifosi devono comunque rimanere ottimisti. Per me il prossimo anno ci saranno 6-7 squadre sullo stesso livello, farà la differenza la condizione fisica, i colpi, la fortuna. E' il progetto dei dadi".