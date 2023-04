TMW Radio - Impallomeni su Napoli-Milan: "Inciderà per il Milan, non per il Napoli"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Braglia:" Leao può incidere, nel Napoli spaventa il collettivo. La Roma rischia per la pressione." Impallomeni:" Theo deve fare un partita di livello. Spalletti troverà la mossa. Sarzanini:" La Roma non può più sbagliare. La Lazio rischia." Maracanà con Marco Piccari

A parlare del weekend di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

L'esito di questo incontro può avere effetti sulla sfida di Champions?

"Inciderà per il Milan, non per il Napoli. Il Napoli anche dovesse andare male, deve solo decidere quando vincere il campionato. In questo momento il Milan ha poche chance, anche in Champions".