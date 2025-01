TMW RADIO - Incocciati: "Lo scontro Conceicao-Calabria? E' una caduta di stile"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà', in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha parlato di Milan e del momento che si sta vivendo non solo a Milanello ma anche dalle parti di via Aldo Rossi:

"Lo scontro Conceicao-Calabria? E' una caduta di stile, di fronte a tutti. Non si può sempre andare d'accordo con tutti, ma ci sono momenti in cui si devono gestire le emozioni. Soprattutto gli allenatori. magari gli dai una sberla negli spogliatoi e finisce la storia, ma che ti metti a litigare davanti a tutti è una caduta di stile. Lo vedremo già contro l'Inter se effettivamente ci saranno elementi per ricominciare a pensare a una squadra quadrata. Ora mi sembra allo sbando. Poi Conceicao dice le stesse cose di Fonseca.

Il male c'è ma non si trova nessuno che ha la cura migliore. Giocare a San Siro quando non va bene ti mette pressione. E ti servono giocatori che sappiano trascinarti in certe situazioni. Vedo molti personalismi, non c'è uno spirito di squadra. E vedo un pubblico preoccupato, che non approva la squadra, perché gioca male. Quando succedono certe cose per me bisogna cambiare radicalmente e ripartire. Il problema del Milan è realizzativo, le partite si vincono con gli equilibri ma anche avendo numeri importanti lì davanti. Mancano i centravanti, gli esterni e i centrocampisti che ti danno gol".