TMW RADIO - Jacobelli: "Il Milan è stato scippato. Rosetti, perché Cakir?"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, intervenuto su tuttomercatoweb ha parlato della partita tra Milan e Atletico Madrid. Queste le sue parole: "Bisogna chiedere a Rosetti, il designatore della Uefa: questo arbitro da tempo va in giro a fare danni soprattutto alle squadre italiane. Il Milan ieri è stato scippato, lo abbiamo scritto anche sul giornale. Oltre all'espulsione a metà primo tempo di Kessié, che avrebbe dovuto avere più prudenza, bisogna sottolineare che il rigore non c'era. Ma il var ha visto l'episodio? Tutti possono sbagliare, ma gli errori macroscopici non possono essere accettati in partite così importanti di Champions".