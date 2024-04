TMW RADIO - Jacobelli: "Milan-Roma regalerà grandissime emozioni"

vedi letture

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato alla vigilia della delicata sfida dei quarti di Europa League fra il Milan e la Roma, partendo dall'analizzare il momento delle due squadre fino a svelare cosa effettivamente si aspetta da un'incontro del genere. Queste le sue dichiarazioni.

Che sfida sarà quella di domani tra De Rossi e Pioli?

“È un punto di grande orgoglio per il nostro calcio, sebbene preferissimo che due italiane si potessero affrontare più avanti. Milan e Roma arrivano in uno stato di grazie, sette vittorie consecutive per il Milan in tutte le competizioni e 26 punti in 11 giornate per la Roma di De Rossi. Sarà una sfida molto equilibrata tra due allenatori che stanno raccogliendo quanto seminato. Non so se ricordi le parole su Pioli non più tardi di un mese fa, dette anche da Cardinale che ha manifestato la sua insoddisfazione. Pioli ha ribaltato tutto dimostrando quanto la sua guida sia efficace. Per non parlare di De Rossi, che merita assolutamente il prolungamento del contratto. Regalerà grandi emozioni questa sfida.”