TMW Radio - Jacobelli: "Oaktree con Zhang non ha alcuna intenzione di fare come Elliott ha fatto con il Milan"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sulla situazione finanziaria dell'Inter: “Ci saranno sicuramente problemi per Inzaghi, sia per i tanti nazionali che il tecnico non ha avuto a disposizione ma soprattutto per i discorsi societari che non si fermano. Zhang ha dato mandato a una seconda banca americana di trovare un acquirente per l’Inter, anche perché c’è da restituire il prestito ad Oaktree che non ha alcuna intenzione di fare come fatto da Elliott con il Milan. Capiremo il piano di Zhang a gennaio, quando dovrà prendere delle decisioni importanti. Mi aspetto una reazione di orgoglio dall’Inter, un serrate le fila contro la Roma di Mourinho che cerca a sua volta un riscatto dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. È una Roma che sta acquisendo sicurezza nei propri mezzi e che sta ritrovando Zaniolo. Lui sa quanto queste partite saranno importanti per lui, deve far bene per rientrare anche in Nazionale.”