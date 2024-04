TMW Radio - Jacobelli: "Roma-Milan molto equilibrata: partita importante per Pioli e De Rossi"

vedi letture

Alla vigilia della sfida tra Roma e Milan, che sancirà quale delle due squadre italiane approderà alle semifinali di Europa League, sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione L'Editoriale, è intervenuto il noto giornalista Xavier Jacobelli che ha espresso un suo commento in merito all'euroderby italiano. I rossoneri si presentano nella capitale con l'obbliga di vincere per ribaltare il risultato di 0-1 dell'andata, o quantomeno per prolungare la gara ai supplementari. Le parole di Jacobelli.

Che giovedì europeo ci attende?

“Mi aspetto una sfida molto equilibrata tra Roma e Milan, va considerato il vantaggio da cui parte la Roma visto il gol di Mancini nella gara d’andata. È una sfida delicata per il Milan visto che cade anche a 4 giorni da un derby delicatissimo, con l’Inter che vincendo conquisterebbe lo Scudetto. È una partita importante per Pioli e De Rossi, gli ultimi risultati hanno riacceso le discussioni sul futuro di Pioli, dall’altra parte De Rossi meriterebbe già adesso la conferma sulla panchina giallorossa”.