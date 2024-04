Da Milanello, ad assistere all'allenamento dei rossoneri presente anche Luciano Spalletti

vedi letture

Il Milan di Stefano Pioli prosegue il proprio lavoro in vista della prossima sfida di campionato, in programma domenica alle 18.00 contro il Genoa di mister Alberto Gilardino, fresco di salvezza celebrata con la recente vittoria contro il Cagliari.

Come è stato riportato da Sky Sport e quindi dall'inviato Manuele Baiocchini, quest'oggi ad assistere all'allenamento pomeridiano dei rossoneri era presente un ospite speciale: l'attuale CT della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti. Una visita di cortesia anche in vista del prossimo campionato Europeo degli azzurri in programma questa estate.