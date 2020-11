TMW Radio - M. Longo: "Il nervosismo di Ibra denota il carattere di un campione"

Moreno Longo, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sulla sconfitta del Milan contro il Lille: "Il nervosismo di Ibra denota il carattere di un campione che non è mai soddisfatto dopo una sconfitta. Ci può stare il ko in un percorso straordinario che Pioli e la società sono riusciti a fare. Ora andrà gestita nella maniera corretta. E' stata una sconfitta netta ma che deve essere presa nel modo giusto. Perderne una su 24 ci può stare, per questo la squadra non deve perdere fiducia".