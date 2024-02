TMW RADIO - M.Orlando: "CDK? Maldini allora ci aveva visto bene, esce sconfitto Pioli"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Orlando :" Pioli ha fatto bene ma è alla fine del suo percorso. Bramabti:" Acerbi non mi piace il suo gesto ai tifosi." Impallomeni:" Thuram è un ragazzo intelligente che gioca per la squadra.

A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando, il quale su Charles De Ketelaere ha dichiarato:

Ha visto De Keletaere a Bergamo?

"Maldini allora ci aveva visto bene. Esce sconfitto Pioli. E' vero che puoi perdere meno tempo rispetto a Gasperini e non puoi dare troppo spazio per far dimostrare a un calciatore il suo valore, ma se è così forte o Pioli lo ha allenato poco o non ci ha creduto fin dall'inizio. Impossibile che un allenatore così navigato non veda queste qualità".

Questo i numeri stagionali di De Ketelaere con la maglia dell'Atalanta:

PRESENZE SERIE A: 21

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 27

MINUTI IN CAMPO: 1631'

GOL: 10