TMW RADIO - M.Orlando: "Il Milan si è spento. Sul derby..."

Ospiti: Salandin:" Tra la Roma e Zaniolo è scoppiato qualcosa prima. Locatelli lavora sempre." Orlando:" Secondo me Zaniolo e Mou non hanno legato. Chiesa fantastico contro la Lazio." Brambati:" Mourinho non ha aiutato Zaniolo tatticamente e umanamente. " - Maracanà con Marco Piccari e Daniele Rocca

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando. Queste le sue parole sul derby di Milano: "L'Inter non è bella ma bisogna riconoscergli che è dentro in tutto, tranne in campionato. 13 punti sono tanti di distacco dal Napoli con questa rosa. Al di là che sia un derby, non so come il Milan possa fare bene. E' tutta la squadra che si è spenta, non ho mai visto una cosa del genere. Non so come possa rimettersi in carreggiata. L'Inter la vedo favorita nettamente".