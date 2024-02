TMW RADIO - M.Orlando: "Pioli sta facendo bene, ma è alla fine del suo percorso al Milan"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Orlando :" Pioli ha fatto bene ma è alla fine del suo percorso. Bramabti:" Acerbi non mi piace il suo gesto ai tifosi." Impallomeni:" Thuram è un ragazzo intelligente che gioca per la squadra.

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando. Ecco le sue parole:

Milan, giusto rivedere la posizione di Pioli e riconfermarlo?

"Da mesi c'è il #PioliOut, ecco perché si scatenano sui social tutti contro di lui. Per me ha fatto bene, che stia facendo bene ma che sia alla fine del suo percorso. Se poi lo riconfermano e gli comprano dei giocatori di livello tenendo tutti può rivincere lo Scudetto".

Ha visto De Keletaere a Bergamo?

"Maldini allora ci aveva visto bene. Esce sconfitto Pioli. E' vero che puoi perdere meno tempo rispetto a Gasperini e non puoi dare troppo spazio per far dimostrare a un calciatore il suo valore, ma se è così forte o Pioli lo ha allenato poco o non ci ha creduto fin dall'inizio. Impossibile che un allenatore così navigato non veda queste qualità".