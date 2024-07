TMW Radio - M.Orlando: "Se il Milan azzecca 2-3 acquisti, è da Scudetto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Che richiesta farebbe a Thiago Motta?

"Che ora è alla Juventus, ma l'augurio è di rivedere il gioco visto a Bologna. E gli chiederei di vedere quello spettacolo, portando a casa quanti più risultati possibili. Lo Scudetto? Certo che devono crederci. Va cercato di far capire ai tifosi che magari il progetto nei tre anni si deve sviluppare e servirà un po' di pazienza. La gente è contenta se vede una squadra che gioca bene. Deve lottare però per il titolo, come il Milan. Che se azzecca 2-3 acquisti, è da Scudetto".