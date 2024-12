TMW RADIO - Malgrati: “Milan Futuro? Mi ricorda la prima Juve”

Andrea Malgrati, allenatore ed ex calciatore del Lecco, è intervenuto nel corso di “A Tutta C” a TMW Radio per commentare i temi legati al campionato, atteso questa sera dall'inizio del girone di ritorno:

Girone d’andata terminato, i suoi primi bilanci?

“Ci sono delle realtà che stanno facendo molta fatica, una su tutte la Triestina. Adesso è tornata Tesser e stanno risalendo. Sono tre gironi belli da vedere. Mi aspettavo di più dal girone C mentre mi sta piacendo più l’A o il B. Padova e Vicenza stanno combattendo ogni domenica e anche nel girone B c’è tanta lotta”.

Sulle U23, invece, che idea si è fatto? Il Milan sta soffrendo molto l'inesperienza della sua rosa.

“La Juventus è una squadra che mi piace con giocatori fisici e di qualità. Cambiare girone, però, non è semplice anche solo per le trasferte. Poi davvero cambiare girone cambia molte cose. Con l’arrivo di Brambilla per me i bianconeri faranno bene e hanno fatto la scelta migliore. Il Milan, invece, mi ricorda il primo anno della Juventus dove si paga lo scotto di non conoscere questa categoria”.