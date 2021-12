TMW Radio - Mantovani: "Calcio femminile, anno appassionante. Continuiamo a crescere"

Ludovica Mantovani, presidentessa della Divisione Calcio Femminile, è intervenuta in diretta a TMW Radio per parlare dell'anno calcistico delle donne: "E' stato un anno appassionante, dove tutti eravamo felicissimi di ritrovare il pubblico negli stadi. Continuiamo a crescere, è un anno di transizione verso il professionismo e ce la stiamo mettendo tutta per far raggiungere tutto il pubblico italiano e non solo a queste ragazze".